Els Mossos desallotgen els manifestants que tallaven l'AP-7 a Girona

Durant la protesta, els manifestants han col·locat branques d'arbres i canyes a l'autopista per fer barricades. A la zona hi ha sobrevolat l'helicòpter dels Mossos.Tot i que en un primer moment hi havia una seixanta de persones fent el tall, posteriorment s'hi han quedat una quarantena. Els convocants han fet la protesta per reclamar la llibertat dels presos, l'autodeterminació i contra la repressió. «Quan ens priven de drets passem a l'acció. Mentre hi hagi presos, repressió i no se'ns reconegui el dret a l'autodeterminació no pararem», ha assegurat La Forja del Gironès a través del seu compte de Twitter.Aquest mateix dissabte hi ha convocada una concentració a les dotze del migdia a la ciutat de Girona sota el lema «Sense llibertat, no hi ha futur».