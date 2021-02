Els esplais reobren amb activitats al carrer per reivindicar que el lleure educatiu és un «dret» i és «segur»

Les entitats demanen que es puguin realitzar extraescolars per a adolescents, joves, i persones amb discapacitat

Diversos centres d'esplai d'arreu de Catalunya han reobert aquest dissabte les seves activitats. El Procicat va decidir la setmana passada que es podien reprendre les extraescolars i les activitats de lleure, tot i que només per a menors de 12 anys. D'aquesta manera, molts dels esplais de la Federació Catalana de l'Esplai - Fundesplai (així com d'altres federacions de lleure del territori) han decidit realitzar un segui d'accions a l'espai públic, amb l'objectiu de reivindicar «el dret» al lleure per a totes les edats i subratllar que aquest és «segur». Paral·lelament, aquest matí s'ha celebrat la XXIV Assemblea general de la Federació Catalana de l'Esplai-Fundesplai, que ha aplegat de manera virtual uns 300 monitors i monitores.