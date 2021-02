Els comuns proposen un Govern amb ERC i el suport del PSC com a «única opció real» per a un executiu «progressista»

Albiach demana «generositat i intel·ligència política» a Pedro Sánchez per afavorir la formació del Govern

Actualitzada 27/02/2021 a les 12:45

El Consell Nacional de Catalunya en Comú ha aprovat aquest dissabte apostar per un Govern d'ERC i ECP amb el suport extern del PSC com a «única alternativa real» per a un Executiu d'esquerres. La coordinadora general de la formació, Jéssica Albiach, ha reconegut que no és una fórmula «fàcil», però ha assegurat que és «l'única opció» davant els vetos creuats entre ERC i el PSC. En aquest context, Albiach ha demanat un «gest de generositat» als socialistes, la força guanyadora de les eleccions, i ha recordat que ERC té dues majories parlamentàries disponibles.Per això, també ha demanat «intel·ligència política» al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb l'objectiu d'afavorir la formació d'aquest Govern «progressista».