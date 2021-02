Els centres comercials podran aixecar la persiana a partir de dilluns amb un 30% d'aforament

Serà a partir d'aquesta data -8 de març- quan també està prevista la represa de les classes presencials dels alumnes de segon curs d'universitat. El Govern va anunciar ahir divendres una «petita flexibilització» en les mesures tot i decidir prorrogar una setmana més la resta de les que ja estaven vigents fins ara, com el confinament comarcal, el toc de queda nocturn, els horaris de la restauració i el tancament dels comerços no essencials durant el cap de setmana. Una de les novetats a partir de dilluns serà l'obertura de les botigues dels centres comercials després de més de set setmanes tancades, i també dels grans comerços de més de 400 m2. En aquest últim cas, hauran d'acotar l'espai comercial a només 400 m2 i un 30% d'aforament.En paral·lel, la restauració que es trobi dins dels recintes dels centres comercials seguirà tancada i això ja ha generat la queixa dels restauradors afectats. «És una condemna a mort», va sentenciar el Gremi de Restauració, que també va exigir que el sector de bars i restaurants recuperi l'horari continu fins a les 21.30 h i que es revisi el toc de queda per servir sopars. La consellera de Salut, Alba Vergés, va justificar que l'únic que es volia era equiparar la situació de les botigues però que es vol evitar que el centre comercial «sigui un espai de trobada o on passar el dia».