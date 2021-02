Cs sosté que un govern d'ECP i ERC amb el suport del PSC «seria un nou desastre i una calúmnia»

Martín Blanco ha criticat que el tripartit «va portar polítiques de multes lingüístiques als comerços per retolar en castellar i que va portar fins a l'extrem l'anomenat sistema d'immersió lingüística», que, a parer seu, «és un sistema d'exclusió del castellà de les aules». A més, ha recordat que va «deixar arruïnades les arques de la Generalitat», per tot plegat, ha considerat que «seria un desastre repetir-lo ara».«Haurem de triar entre el foc i les brases; entre un govern nítidament separatista i un tripartit que és un equivalent funcional d'un govern separatista», així ho ha afirmat Martín Blanco abans d'assistir a la concentració contra els talls que es produeixen periòdicament l'avinguda Meridiana per part de grups independentistes. El diputat taronja ha recordat que la seva formació va portar aquestes protestes davant la Junta Electoral i que «van ser declarats il·legals durant la campanya electoral» i que va provocar l'obertura d'un expedient sancionador a l'ANC. A més, ha demanat que aquesta prohibició «no es limiti estrictament al període electoral» sinó que s'estengui «a tots els dies de l'any».La concentració contrària als talls de la Meridiana s'ha fet la cruïlla de l'avinguda amb el passeig de Fabra i Puig. La protesta ha estat convocada pel grup Mediana sin Cortes, que assegura que els veïns «han aguantat amb resignació els talls de trànsit que posen en perill la convivència de la zona». Els concentrats sostenen que els talls de trànsit tenen un impacte negatiu en el comerç del barri i que també la mobilitat del veïnat. De fet, denuncien que és un abús flagrant del dret de manifestació i que l'administració hauria d'evitar els talls de trànsit. A parer seu, Meridiana Resisteix té una «permissivitat incomprensible».En declaracions a l'ACN, Vicente Serrano, membre de Meridiana sin cortes, ha criticat que porten «més de 300 talls» i que això, a parer seu, «és inacceptable». «Creiem que mantenir un tall diari a la Meridiana és mantenir una flama secessionista necessària per provocar un incendi en qualsevol moment, com els dies passats», ha afirmat. «És el que hem tingut aquests dies a Barcelona: vertader terrorisme de carrer», ha assegurat.