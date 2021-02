Aldarulls i atacs a bancs, comerços i a la comissaria de la Rambla en una nova nit d'incidents a Barcelona

Les principals destrosses es concentren a passeig barceloní i al barri del Raval

Actualitzada 27/02/2021 a les 21:04

Pintura negra contra la policia a Sabadell

Un grup de manifestants que han participat a la mobilització d'aquest dissabte pel centre de Barcelona per demanar la llibertat de Pablo Hasel, l'amnistia, l'autodeterminació i drets socials han fet llançaments contra la policia, han destrossat diverses entitats bancàries i han cremat i bolcat alguns contenidors. Segons els Mossos, també han saquejat algunes botigues. La marxa ha començat a la plaça Universitat, però els aldarulls s'han produït quan la marxa ha entrat al barri del Raval i posteriorment a la Rambla, on s'han fet destrosses en diverses botigues, bancs i terrasses.Un dels atacs s'ha produït a la comissaria de la Guàrdia Urbana de la Rambla, que ha estat protegida per agents i diverses furgoneta del cos policial a la porta.L'atac a la comissaria de la Rambla de la Guàrdia Urbana s'ha fet per part d'una vintena de persones, que han llençat diversos objectes, alguns dels quals incendiats. Diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra han pujat per la Rambla en el moment que hi estava havent llançaments contra la comissaria de la Guàrdia Urbana, alguns d'ells amb artefactes amb foc. Algunes de les furgonetes han pujat pel mig del passeig.Després de diverses nits tranquil·les a la ciutat, han tornat els incidents. Els aldarulls han arribat després que milers de persones s'hagin manifestat per diversos carrers de Barcelona per demanar la llibertat de Pablo Hasel, l'amnistia, l'autodeterminació i diversos drets socials, entre altres reivindicacions.Segons els Mossos, a la Rambla s'han fet llançaments de bengales, petards i altres objectes incendiaris a la línia policial, i també pots de pintura a algunes furgonetes. A més, alguns encaputxats han intentat incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana.Un altre dels objectius dels grups violents han estat les entitats bancàries. Se n'han fet destrosses a diverses d'elles, amb vidres d'aparadors trencats, i en alguns casos s'hi han llançat artefactes incendiats. Per exemple, en una entitat de l'avinguda de les Drassanes hi ha trencat un vidre i han llençat un objecte incendiari, que només ha cremat uns papers. A la Rambla del Raval, també han destrossat un caixer automàtic.Pel que fa als comerços, s'han trencat aparadors de diverses botigues de la Rambla, la plaça de Catalunya o el carrer Canuda Els Mossos han informat que alguns establiments han estat saquejats i que s'ha calat foc en un de la Rambla. També s'ha ruixat amb líquid inflamable en un hotel situat al carrer Diputació i al concessionari de cotxes que hi ha al costat.Al llarg del recorregut, que ha pujat cap a l'Eixample, diversos grups han muntat barricades movent contenidors i mobiliari de terrasses. Els Mossos també han informat de destrosses en algun restaurant del carrer Aragó amb Rambla Catalunya.Grups de manifestants també s'han encarat amb periodistes que cobreixen la manifestació per demanar-los que no gravin i els han increpat diverses vegades.D'altra banda, segons han informat els Mossos d'Esquadra, un grup de persones que participaven en la manifestació que s'ha celebrat a Sabadell han llançat pintura negra a la línia policial formada per agents dels ARRO, que es trobava als jutjats de la localitat, i han llançat pots de fum negre a pocs metres dels agents.