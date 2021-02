Un estudi conclou que no tot el colesterol bo és saludable

«Hi ha una relació causal positiva entre la grandària de les partícules de l'HDL colesterol i el risc d'infart, per tant, hem d'aconseguir incrementar els nivells de colesterol bo en sang, però sempre en partícules petites», ha apuntat l'investigador principal de l'estudi, el doctor Roberto Elosua.La recerca apunta que les partícules de colesterol bo són més efectives a l'hora de traslladar el colesterol al fetge per a la seva eliminació. «Si hem de fer alguna cosa amb l'HDL, és incrementar el nombre de partícules petites, que són les que realitzen de forma adequada la funció d'eliminar el colesterol, les que realment el traslladen al fetge per a la seva eliminació i no permeten que s'acumuli a les artèries i provoqui malalties cardiovasculars», afirma el doctor Álvaro Hernández, investigador de l'IDIBAPS i CIBEROBN.Actualment no existeixen fàrmacs que incrementin els nivells de colesterol bo i redueixin el risc de presentar malalties cardiovasculars. Per això, la recerca posa en relleu noves i potencials dianes terapèutiques en el camp de les malalties cardiovasculars, com gens relacionats amb els aspectes qualitatius de les partícules d'HDL.La investigació s'ha publicat a la revista Metabolism Clinical and Experimental. En aquest treball també hi ha participat investigadors del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV), del CIBER d'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) i del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), així com de l'Hospital Clínic-IDIBAPS, de l'IDIBELL, de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l'Hospital Clínico Universitario de Saragossa.