«Són una peça clau per protegir els més vulnerables», ha destacat Vergés

Actualitzada 26/02/2021 a les 17:11

El Departament de Salut vacunarà contra la covid-19 els cuidadors de persones afectades per malalties minoritàries, sobretot aquelles que estan a càrrec d'infants, segons ha avançat aquest divendres a consellera de Salut, Alba Vergés. La consellera ha destacat que aquest col·lectiu «són una peça clau per protegir els més vulnerables» en el marc d'una jornada celebrada avui a Barcelona amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries a Catalunya. La titular de Salut també ha posat de relleu que la pandèmia no hagi aturat a Catalunya el desplegament del model d'atenció a aquestes malalties.