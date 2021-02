Què es pot fer i què no a partir de dilluns a Catalunya?

Podran obrir centres comercials i botigues grans i es recuperen les colònies escolars

Actualitzada 26/02/2021 a les 11:48

Comerç

Educació

Activitats extraescolars

Les noves mesures restrictives enfront de la covid-19 a Catalunya entraran en vigor el proper dilluns, 1 de març, i estaran vigents fins al 7 de març. Entre les novetats anunciades aquest divendres pel Procicat hi ha l'obertura dels centres comecials i de les botigues grans, i d'altres petites modificacions en l'àmbit de l'esport i educatiu.Entre setmana podran obrir tots els comerços i els centres comercial. Les botigues grans hauran de reduir l'espai comercial a 400 m2. Tots ells tindran un aforament del 30%. Caps de setmana tancats, excepte establiments dedicats a la venda de productes i serveis essencials.A partir del 8 de març els alumnes de segon grau d'universitat podran recuperar la presencialitat a les aules. A més a més, es permetran les colònies sempre i quan es facin amb el grup bombolla.Es manté l'ensenyament presencial en infantil, primària i ESO, i semipresencial al batxillerat i els cicles formatius. En la resta de cursos es prioritza l'ensenyament telemàtic, excepte per a les pràctiques.: obertes les activitats extraescolars i esportives d'infantil i primària que es duguin a terme en els centres educatius amb els grups estables de convivència de les activitats lectives. Amb un màxim de sis nens.

També poden fer activitat els caus, els esplais i els agrupaments escoltes. Estan permeses les activitats semipresencials a les escoles de dansa i música autoritzades per Educació.

Esport

Mobilitat

Territori de Catalunya

Comarca:

toc de queda

Reunions familiars i socials

Restauració

Activitats culturals

Aforament del 30% en les activitats grupals a l'interior de gimnasos sempre que s'acrediti una ventilació adequada. A l'exterior es podrà arribar al 50%.L'aforament a les piscines passarà del 30 al 50%.Les competicions esportives continuen suspeses, a excepció de les d'àmbit estatal i professional i, des del 8 de febrer, les competicions catalanes que donen accés a competicions estatals.Els consells esportius, que inclouen l'esport escolar, poden fer els entrenaments habituals i sense límit de persones.: restringida l'entrada i sortida sense motiu justificat. La mobilitat laboral només es permet quan no es pot teletreballar.restringida la mobilitat tota la setmana, excepte per motius justificats, com la impossibilitat de teletreballar. Permesa la mobilitat en l'àmbit escolar sense pernoctació.Es manté el, per la qual cosa no es pot circular pel carrer des de les 22.00 hores a les 06.00 hores, excepte per causes justificades.Limitació a 6 persones de, com a màxim, dues bombolles de convivència.Els bars i restaurants poden atendre clients en el local durant dues franges horàries: de 7.30 a 10.30 del matí i de les 13 a les 16.30. Resta d'horari, per a recollida a establiment o lliurament a domicili.Limitació de 4 comensals per taula de dos grups de convivència. Els grups poden ser més grans si són convivents. Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Els clients han de portar la mascareta tota l'estona, i només se la poden treure per menjar o beure.Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima. També oberts museus, biblioteques i sales d'exposició el 50% de l'aforament.

L'assistència a un acte cultura no permet trencar el confinament comarcal.



Culte

En els actes religiosos es manté l'aforament del 30%, amb el límit de 1.000 persones si és a l'aire lliure o amb ventilació òptima.