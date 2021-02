Òmnium denuncia que l'Estat inicia una segona onada de judicis polítics contra independentistes

«L'Estat està intentant convertir tots aquests judicis, que són polítics, en judicis de faltes, actes de desobediència o multes», ha alertat Cuixart. Una vegada més, ha subratllat que Òmnium treballarà per no deixar-se a «ningú en el camí» perquè «tothom» pot veure's encausat per l'Estat.Cuixart ha apuntat que Òmnium donarà suport en les 115 causes judicials i que insistiran en afirmar que són «judicis polítics». El líder de l'entitat ha criticat que porti més temps empresonat amb el govern espanyol de Pedro Sánchez que amb el de Mariano Rajoy. «Sí que canvien les paraules però la situació és la mateixa», ha lamentat.Cuixart ha condemnat que Sánchez no estigui «desescalant» el conflicte polític i que els cossos policials actuïn «sota consignes polítiques». També ha lamentat que el cap de l'Estat prengués partit el 3-O de 2017 i que ara tingui «impunitat». Per tot plegat, ha reivindicat una solució política i l'exercici del dret a l'autodeterminació. «És evident que el govern espanyol negligeix en les seves funcions», ha afegit.Respecte les negociacions per formar un nou Govern a Catalunya, Cuixart ha celebrat la majoria independentista i sobiranista a la cambra catalana. Ha dit que Òmnium segueix demanant que es prioritzin els grans consensos i que hi hagi «generositat» en totes les parts amb «sentit d'Estat».A banda de Cuixart, la roda de premsa ha comptat amb la presència de sis persones que han d'afrontar judicis en els propers mesos. Tots ells han explicat la seva situació judicial i han parlat de la «macrocausa judicial contra l'independentisme».El diputat d'ERC i exsecretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Josep Maria Jové ha criticat que s'apliqui el «dret penal de l'enemic» per «atemorir, humiliar i deshumanitzar». El responsable de l'Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha dit que se li han vulnerat drets fonamentals de forma «constant» amb interrogatoris i retencions.La membre d'un CDR Esther García ha criticat que se'ls apliqui la llei antiterrorista de forma «indiscriminada» mentre que la manifestant Ylènia Morros ha dit que aquest divendres no s'ha presentat a declarar en un jutjat per denunciar la repressió a la qual està sotmesa.