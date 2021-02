La variant britànica predominarà a Catalunya en els propers 10 o 15 dies

Argimon ha explicat que un dels llocs on s'està notant l'entrada d'aquesta soca és a les escoles

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon ha explicat que la variant britànica ha anat guanyant en importància respecte al còmput total de casos en les darreres setmanes. De fet, ha advertit que en els propers 10 o 15 dies ja serà la variant predominant. En ser preguntat per si es contemplen canvis en les mesures per fer front a aquesta variant, com un possible allargament de les quarantenes de 10 a 14 dies per dificultar els contagis, ha dit que els tècnics ho estan estudiant perquè més enllà de la idoneïtat d'acord amb l'epidèmia també cal tenir en compte si seria efectiu i hi hauria compliment per part de la població.Un dels llocs on s'està notant l'entrada d'aquesta variant és a les escoles. Segons ha detallat Argimon, no ha variat gaire el nombre de grups confinats per casos de coronavirus o bé que tenen només un cas aïllat, amb unes xifres similars a les del primer trimestre durant la segona onada. Sí que han crescut els grups on hi ha cinc o més casos de coronavirus, que ha remarcat que és més elevat que al període anterior. El motiu d'aquesta crescuda podria ser la incidència de la variant britànica, més contagiosa, encara que de moment les dades són molt preliminars i Salut les seguirà estudiant.