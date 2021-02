L'import de les pensions a Catalunya creix un 2,35% al gener, fins als 1.068 euros mensuals

Fins a l'1 de febrer, a l'Estat es van assignar un total de 9,8 milions de pensions, un 0,02% més respecte al mateix mes de l'exercici anterior. Pel que fa al seu import, aquest va incrementar-se un 2,29% en comparació a l'any passat.Per demarcacions a Catalunya, Barcelona és la que acumula més pensions contributives, amb 1,3 milions (el 75% sobre el total). A Barcelona, la pensió mitjana és de 1.103,73 euros mensuals, la més alta de Catalunya.A continuació apareix Tarragona, amb 172.041 pensions i un import mitjà de 999,96 euros al mes. Girona, per la seva banda, suma 159.715 prestacions i una pensió mitjana de 951,33 euros, mentre que Lleida en registra 99.494, amb un import mitjà de 911,97 euros.Per tipus de prestació, les jubilacions són les més nombroses a Catalunya. Aquest gener se'n van donar 1.135.860, amb un import mitjà de 1.205,27 euros. Pel que fa a les pensions de viudetat, Catalunya en va sumar 390.538 amb una pensió mitjana de 747,48 euros, mentre que el nombre de prestacions per incapacitat permanent va ser de 159.315, amb un import mitjà de 1.087,86 euros.Finalment, la xifra de prestacions per orfandat va situar-se en 49.672, amb 412,40 euros de mitjana, i el nombre de pensions per favors de familiars va ser de 1.365 amb 657 euros de mitjana.