ERC i la CUP acorden «transformar» el model d'ordre públic

Els anticapitalistes indiquen que s'han pactat «accions immediates» contra la «repressió» d'Interior

Actualitzada 26/02/2021 a les 17:57

ERC i la CUP s'han reunit per tercera vegada per negociar la investidura i han acordat "transformar" el model d'ordre públic català. En un comunicat, ERC ha apuntat que els equips negociadors s'han compromès a aprofundir en propostes concretes sobre la seguretat pública a curt termini per «imprimir un canvi» a la Generalitat i confeccionar un Govern «transformador». En una nota, la CUP ha explicat que ha posat com a «condició prèvia» i «immediata» per negociar «aturar les hemorràgies» en l'acció política de la passada legislatura que vulneren el «dret a l'habitatge» i el «dret a la protesta». La CUP ha apuntat que s'han acordat «accions immediates» contra la «repressió» exercida per la conselleria d'Interior i l'emergència habitacional.