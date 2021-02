Els Mossos intervenen dues agències de viatges que falsificaven PCR negatius als clients

El comissari Joan Carles Molinero ha explicat que la comissaria de Mataró va rebre la trucada d'una persona a qui l'agència que volia contractar per fer un viatge li havia ofert un certificat fals de PCR negativa a canvi de 85 euros. En la seva inspecció, la policia va detectar 15 documents falsificats ja preparats per viatjar al març a noms de clients, que han quedat investigats.A Santa Coloma, una persona va trucar al telèfon d'emergències 112 per denunciar que havia tingut coneixement d'una agència de la localitat que feia el mateix que la de Mataró. Els Mossos van detectar-hi 12 certificats falsos a noms de clients, que també han quedat investigats, per viatjar al març. A més, s'han denunciat els tres amos de l'empresa. Els certificats tenien codis sanitaris repetits de proves legalment fetes.Molinero també ha advertit que durant aquest 2021 s'han detectat 85 estafes, 54 al gener i 31 al febrer, dirigides sobretot a centres mèdics i residències geriàtriques, demanant per telèfon diners a canvi de material sanitari, de protecció i fins i tot vacunes, que no acaben arribant mai. El comissari ha recordat que les vacunes no es poden comprar ni vendre, ja que són subministrades pel Departament de Salut.Aquest dijous els Mossos i les policies locals han aixecat 106 actes per vulnerar el confinament comarcal, 42 per infracció horària als restaurants i 125 per incompliment del toc de queda. No s'ha fet cap detenció.