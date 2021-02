Els centres penitenciaris catalans tenen 125 interns i 62 professionals positius per covid-19

El brot de Quatre Camins afecta 82 interns

Actualitzada 26/02/2021 a les 16:45

Entre tots els centres penitenciaris de Catalunya hi ha 125 interns i 62 professionals que han donat positiu per covid-19. Des de l'inici de la pandèmia s'han donat d'alta 576 interns i 461 professionals segons les darreres dades del Departament de Justícia. El brot al Centre Penitenciari Quatre Camins afecta 80 persones del mòdul 4, una del mòdul 5 i una altra al mòdul 8. El mòdul 4, que acull 176 interns, estarà aïllat durant 14 dies, mentre que els interns dels mòduls 5, 8 i el Departament Especial de Règim Tancat (DERT) estaran confinats 10 dies. S'han fet PCR a tots els interns dels mòduls afectats. De moment, no consta cap professional contagiat per contacte amb aquests mòduls.