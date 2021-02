El Procicat aprova l'obertura dels centres comercials i grans comerços amb aforament reduït

Es permetran sortides escolars amb pernoctació del mateix grup bombolla

Actualitzada 26/02/2021 a les 11:04

El Procicat ha decidit mantenir durant set dies les mesures actuals, però amb petites modificacions per donar una estabilitat als sectors més afectats per la pandèmia. D'aquesta manera, a partir de dilluns podran obrir els centres comercials i les botigues grans de dilluns a divendres i amb un aforament del 30%. En aquest últim cas, hauran de reduir la superfície comercial a 400 m2. Tot i això, la restauració que es trobi dins dels recintes dels centres comercials seguirà tancada.Pel que fa a l'esport, el Procicat ha decidit flexibilitzar l'aforament a les piscines, que passarà del 30 al 50%. També s'amplia l'aforament al 30% d'activitats grupals a l'interior de gimnasos sempre que s'acrediti una ventilació adequada. A l'exterior es podrà arribar al 50%.En l'àmbit de l'Educació, es permetran les sortides escolars amb pernoctació sempre que es faci amb el grup bombolla. Fins ara es podien fer sortides, sense passar la nit fora. A més es treballarà per recuperar la presencialitat el segon curs d'universitat a partir del 8 de març, com ja es fa des del 8 de febrer en el primer curs.De moment es mantindrà el confinament comarcal i també el confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí. També la limitació a sis persones en les trobades socials i familiars, i les franges horaries dels bars i restaurants, entre les 7.30 i les 10.30 h. i les 13.00 i les 16.30 h..Durant la roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat que «tot apunta que ens mantindrem en una situació estable en les properes setmanes». El sistema sanitaria segueix molt tensionat, per la qual cosa recomana mantenir les mesures de seguretat i d'higiene i ser prudents.El responsable de Salut Pública, Josep Maria Argimon, per la seva banda, ha indicat que ens trobem en una situació «d'estancament». Tot i que assegura que el nombre de pacients ingressats a les UCI i a planta aniran baixant.També ha admès que podrien pujar els casos arran d'aquesta petita flexibilització perquè implica més interacció però ha insistit que cal «donar aire» a alguns sectors. A més, ha apuntat que ara la revisió de les mesures es fa setmana a setmana i no cada 15 dies perquè els permet ser més acurats.