Actualitzada 26/02/2021 a les 10:36

La Generalitat autoritzarà les manifestacions que es convoquin pel 8 de març, Dia de la Dona, sempre que compleixin totes les mesures de seguretat anti-covid. Tant el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, com la de Salut, Alba Vergés, han dit que cal compatibilitzar el dret de manifestació amb les restriccions sanitàries, i per això es proposaran canvis si les convocatòries no les preveuen. Vergés ha dit que després d'un any de pandèmia les mesures ja són conegudes i cal evitar les aglomeracions per no córrer riscos innecessaris.