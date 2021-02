Dimiteix també tota la direcció d'art dramàtic de l'Institut del Teatre, pels casos d'assetjament

La direcció de l'equipament considera que és la decisió que els «correspon» com a equip i reitera les seves disculpes per no haver sabut trobar les «eines necessàries» per eliminar actituds que «atempten contra els drets fonamentals de les persones». «Confiem en que tota la comunitat de l'Institut del Teatre sabrem extreure ensenyaments positius i productius del moment present per construir un futur millor», demanen.L'equip directiu de l'Escola d'Art Dramàtic està format per la directora, Montse Vellvehí; el sotsdirector, Andreu Raich; el cap de l'especialitat d'Interpretació, Raimon Molins; el cap de l'especialitat de Direcció i Dramatúrgia, Carles Fernández; la cap de l'especialitat d'Escenografia, Bibiana Puigdefàbregas; i la secretària acadèmica, Montse Figueras.La decisió arriba just després que la directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, hagi presentat la seva dimissió per la denúncia d'una vintena d'alumnes per casos d'assetjament sexual i abús de poder i la mateixa setmana en què s'ha apartat un dels professors, Joan Ollé.