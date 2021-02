Consum retira més de 200.000 mascaretes i 115.000 EPI per incomplir la normativa

Anàlisi de l'eficàcia de filtració i la respirabilitat de les mascaretes

En les actuacions en què s'han constatat incompliments greus amb possible afectació a la seguretat dels consumidors s'han iniciat els procediments administratius necessaris per retirar les mascaretes de la venda. És el cas dels incompliments greus en l'etiquetatge, els certificats de conformitat incorrectes o amb defectes formals o bé dels resultats analítics no satisfactoris.Les inspeccions s'han fet, en gran part, de manera no presencial enviant requeriments d'informació, documentació o esmena a les empreses i, puntualment, amb actuacions presencials.En el cas dels controls de productes comercialitzats a través d'Internet, les actuacions inspectores s'han fet per mitjà d'actes protocol·litzades en webs al detall, farmàcies, parafarmàcies i fabricants amb seu social a Catalunya. Concretament, Consum ha fet 84 inspeccions a 65 pàgines web, 36 per comprovar els requisits informatius de mascaretes EPI i 48 per comprovar els requisits de mascaretes higièniques. 29 de les actuacions han acabat amb la retirada de la venda per internet de mascaretes.Paral·lelament, l'ACC ha fet 504 controls de mascaretes destinades a la venda presencial, 250 per comprovar la conformitat de mascaretes EPI i 254 per comprovar mascaretes higièniques. Aquestes actuacions han acabat amb la retirada del mercat de més de 200.000 mascaretes higièniques i gairebé 115.000 EPI.A més, amb l'objectiu de disposar de dades objectives del compliment real de les mascaretes pel que fa a l'eficàcia de filtració bacteriana (BFE) i la respirabilitat, la inspecció de Consum ha realitzat 10 preses de mostres de mascaretes higièniques.Els resultats dels assajos determinen que totes les mostres analitzades complien la respirabilitat al·legada en l'etiquetatge i fixada per la norma aplicable –UNE 64 per a mascaretes d'un sol ús o UNE 65 per a les reutilitzables–, mentre que 9 de les 10 mascaretes higièniques assajades presentaven incompliments en l'eficàcia de filtració bacteriana anunciada.A l'hora d'adquirir mascaretes tipus EPI, l'ACC recomana als usuaris que comprovin que els equips disposen del marcatge CE i que van acompanyades d'instruccions d'ús. També s'aconsella fixar-se bé en la qualificació de què disposen, i que indica el nivell de filtratge de partícules.