Amenaça de desnonament a una residència d'avis de l'esquerra de l'Eixample per finalització del contracte de lloguer

Afers Socials treballa des de fa setmanes amb la direcció del centre en la recerca de solucions per als usuaris

Actualitzada 26/02/2021 a les 20:51

La Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample ha denunciat que la residència de gent gran Nostra Senyora Meritxell, al 602 de la Gran Via de Barcelona, està «amenaçada de desnonament» el dia 3 de març per finalització de contracte de lloguer «després de 15 anys funcionant en aquest edifici». Segons l'entitat el «fons voltor estranger» Singh Propico III SL ha comprat l'immoble per construir-hi «pisos de luxe». La Xarxa es mostra disposada a evitar que «un cop més» el negoci «especulador» es posi «per davant de la vida» i «deixi sense casa la nostra gent». Per això exigeix a la Generalitat i a l'Ajuntament que «donin solució» tant a la necessitat de reallotjament de les persones que hi viuen, com també al manteniment dels llocs de feina.