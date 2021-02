Un 7,1% dels catalans ja han rebut una o dues dosis de la vacuna anticovid

Actualitzada 25/02/2021 a les 12:16

Els equips de vacunació del Departament de Salut han administrat des del passat 27 de desembre i fins avui un total de 548.070 dosis de vacunes, la qual cosa suposa que el 7,1% dels catalans ja han rebut una o dues dosis de l'immunògen.Segons dades de Salut, ahir dimecres es van administrar un total de 32.343 dosis, de les quals 31.343 van ser primeres dosis i 1.586 segones dosis.En total, a Catalunya s'han administrat un total de 361.642 primeres dosis, és a dir, que un 4,7% dels catalans ja han rebut la primera inoculació, i 186.428 persones, un 2,42% del cens, ja estan immunitzats amb la pauta completa de les dues dosis.Després de completar la vacunació en totes les residències d'ancians i estar ultimant la de tots els sanitaris que treballen en hospitals i centres de salut, el Departament de Salut continua vacunant als col·lectius de persones considerats essencials - docents, bombers, policies, farmacèutics... etc- i ha començat a vacunar a les persones majors de 80 anys que no estan institucionalitzades i a grans dependents.Catalunya ha rebut aquesta setmana el rècord de vacunes des de l'inici de la campanya, 144.830 dosis , tot això a pesar que no ha arribat ni una de Moderna, un element que condiciona l'estratègia d'immunització de la Generalitat.Segons la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat i responsable de campanya de vacunació, Carmen Cabezas, aquesta setmana han arribat 64.100 dosis AstraZeneca -el divendres a la tarda- i 80.730 Pfizer -el dilluns-, sent «la setmana amb més dosis des de l'inici de la campanya de vacunació», que va començar el 27 de desembre.No obstant això, aquesta setmana no ha arribat ni una dosi de Moderna, alguna cosa que la Generalitat espera que es corregeixi l'1 de març i que la farmacèutica faci el lliurament previst de 30.000 dosis, la meitat de les anunciades inicialment.