Un brot de covid-19 afecta 24 estudiants que resideixen a la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons ha avançat l'Ara i han confirmat fonts del centre universitari a l'ACN. A banda dels positius confirmats, hi ha 20 estudiants més que estan a l'espera de rebre el resultat d'una PCR.Els estudiants afectats estan aïllats en habitacions individuals, tal i com preveia el protocol previst per la universitat a l'inici de curs. Paral·lelament, es farà un cribratge a tots els residents de la Vila Universitària.