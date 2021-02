Sàmper es mostra partidari de «modernitzar» els mecanismes de control dels Mossos

Tremosa exigeix que la societat catalana «aïlli i denunciï» els «petits escamots violents» que fan actes vandàlics

25/02/2021

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha mostrat partidari de «modernitzar» els mecanismes de control dels Mossos d'Esquadra. «La resposta és un rotund 'sí', en negreta i subratllat», ha respost preguntat per la demanda d'associacions de defensa dels drets humans com Irídia d'abordar un reforç dels mecanismes de control dels Mossos en comissió parlamentària. Govern i empresaris de Foment del Treball i Barcelona Oberta, reunits aquest dijous, han reclamat que s'aturin els actes vandàlics que s'han produït en les manifestacions per a la llibertat del raper Pablo Hasel. El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, demana a la societat catalana que «aïlli i denunciï» els «petits escamots violents» que «atempten contra negocis, comerços o hotels».