Més de 150.000 treballadors sol·liciten l'ajuda per a persones amb baixos ingressos afectades per un ERTO

Actualitzada 25/02/2021 a les 18:51

El Departament de Treball ha rebut un total de 151.166 sol·licituds en relació amb l'ajut econòmic destinat a persones amb baixos ingressos afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) o que tinguin un contracte fix discontinu. Segons ha informat la Generalitat en comunicat, el període d'inscripció al registre s'ha tancat aquest dijous les 15.00 h, després de deu dies obert. Ara es farà una depuració de la base de dades per conèixer el nombre definitiu de persones beneficiàries. La Generalitat assegura que totes les persones registrades rebran l'ajut, que rondarà els 600 euros, i que l'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament de la subvenció.