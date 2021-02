La compravenda d'habitatge a Catalunya cau un 18,5% el 2020 per la pandèmia

De fet, els agents de la propietat immobiliària han destacat que les dades registrades al quart trimestre conviden a l'optimisme. Durant la presentació de l'informe Compravendes immobiliàries en la nova normalitat, presentat aquest dijous de forma telemàtica, els representants del sector han assenyalat que, entre octubre i desembre, a Catalunya es van registrar 17.513 compravendes. Això es tradueix en un creixement del 15,3% respecte al trimestre anterior i representa una caiguda de tan sols el 4,5% en comparació al mateix període de l'exercici anterior, l'últim trimestre previ a la declaració de l'estat d'alarma.«Creiem que el sector no ha sortit malparat del quart trimestre, més aviat el contrari; els resultats han estat sorprenentment positius», ha destacat el conseller delegat de Gamerin i encarregat de fer la presentació, Luis Fabra. Per altra banda, el directiu ha celebrat l'evolució dels preus, una dada que fa pensar en una recuperació ràpida del sector. Fabra ha indicat que la situació comença a ser preocupant quan els preus de l'habitatge cauen per sobre el 5%, moment en què els clients ajornen les seves compres a l'espera que el preu segueixi baixant. Amb un increment de l'1,54%, aquesta situació queda completament descartada.