L'Eleonora, el primer cas de covid a Catalunya

La jove va començar a trobar-se malament després de tornar d'un viatge de feina a Itàlia

Actualitzada 25/02/2021 a les 09:28

Aquest dijous 25 de febrer fa un any que es va detectar el primer cas de coronavirus a Catalunya. L'Eleonora, una jove italiana resident a Barcelona, va començar a trobar-se malament després de tornar d'un viatge de feina a Itàlia, segons ha avançat TV3.La jove de 37 anys va decidir anar a urgències a l'Hospital Clínic ja que tenia fatiga, tos i dolors musculars. No va ser fins al cap d'un mes que va rebre l'alta per tornar a casa.Tot i que al principi es pensava que la cosa no era greu, es va començar a adonar de la situació al ser trasllada a l'UCI i en veure que els professionals es posaven EPI's per atendre-la.En una entrevista a TV3, l'Eleonora explica que al principi més que sentir-se culpable tenia vergonya per haver «subestimat» la malaltia. Però un cop van començar a fer rastreig dels contactes que havia tingut fins llavors va ser quan va ser conscient de quanta gent havia pogut contagiar. De tots els seus contactes, només una o dues persones i els seus avis es van contagiar però tots han superat el coronavirus.Un any després, la jove assegura que «encara em costa fer la vida normal, soc la primera que para molta atenció en les distàncies, les mascaretes, llocs tancats, oberts...». També afirma que la malaltia li ha fet canviar la seva forma de pensar i que ara viu el moment sense pensar tant en el futur.