Els Mossos enllesteixen el primer informe sobre la jove que va perdre un ull en les protestes proHasel

El comissari ha insistit que sempre que es fa ús de les bales de foam s'estudia on s'ha utilitzat, quins agents n'han fet ús i en quines circumstàncies. Molinero ha explicat que la investigació està «pràcticament finalitzada» i es remetrà durant els pròxims dies al jutge que va obrir la investigació després de rebre un informe de l'hospital on va ser atesa. L'informe de l'Hospital Clínic conclou que la ferida és producte d'un escenari de desordres públics.Pel que fa a l'actuació dels Mossos a Gran de Gràcia, Molinero ha explicat que quan van veure les imatges en directe des del centre de comandament ja van veure «que aquella actuació no va anar prou bé o com hauriem volgut». Ha reconegut que s'hauria d'haver fet «d'una altra manera».El comissari també ha explicat que entre els detinguts hi ha 27 persones amb antecedents previs, que van de dos a fins a 17 antecedents. «Algunes vegades per desordres públics similars, i altres per robatoris amb violència o intimidació i furts», ha detallat. També ha explicat que els agents no han aconseguit trobar interlocutors vàlids per iniciar una mediació malgrat que ha assegurat que ho han intentat.