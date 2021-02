El PSC proposa que Eva Granados presideixi el Parlament

Illa diu que els socialistes volen garantir que la cambra és «de diàleg» i no «per jugar a trencar l'estat de dret»

El PSC proposa que la viceprimera secretària del partit i número 2 de la candidatura per Barcelona, Eva Granados, presideixi el Parlament. Ho ha anunciat el candidat, Salvador Illa, en la primera reunió presencial amb els 33 diputats, a la seu del partit. Illa ha dit que a la cambra hi ha una majoria d'esquerres i que el PSC, com a guanyador del 14-F, vol un Parlament presidit «per una persona d'esquerres» i que garanteixi que és «una cambra de diàleg i debat, i no per jugar a trencar l'estat de dret».Els socialistes, que segueixen negociant per a una eventual investidura d'Illa per fer «un govern d'esquerres i de canvi», apunten que treballaran per trobar els suports i fer que Granados sigui la pròxima presidenta del Parlament.