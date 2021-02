S'espera que hi hagi petites modificacions que entraran en vigor a partir de dilluns, 1 de març

Actualitzada 25/02/2021 a les 10:20

La reunió del Procicat per decidir si es flexibilitzen les actuals restriccions per controlar la pandèmia a Catalunya s'ha ajornat , segurament fins divendres. Els nous canvis entraran en vigor a partir de dilluns, 1 de març.Des de Salut, contemplen petites modificacions en les restriccions, però han descartat una gran desescalada ja que les dades apunten a un empitjorament del nombre d'infectats a causa de la variant britànica. D'altra banda, epidemiòlegs i els metges no veuen amb bons ulls un petit relaxament de les mesures.