Actualitzada 25/02/2021 a les 11:50

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha decidit no suspendre cautelarment el tercer grau de Joaquim Forn mentre estudia el fons de l'assumpte. Com ja va fer aquest dimecres amb els altres sis presos independentistes de Lledoners, i un altre jutjat havia fet amb Carme Forcadell i Dolors Bassa, el magistrat considera que la suspensió cautelar del tercer grau només es pot aplicar quan es presenta recurs d'apel·lació a una decisió judicial, no pas en aquest moment processal, ja que es tracta d'un recurs d'alçada a una decisió administrativa de la Generalitat.