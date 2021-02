Actualitzada 25/02/2021 a les 16:58

Catalunya ha sortit de la zona de màxim risc per covid-19 de la Unió Europea, però segueix en alerta per les noves variants del virus, segons les darreres dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) publicades aquest dijous. A l'estat espanyol, totes les comunitats autònomes estan fora de la zona de màxim perill, és a dir, que estan entre els 150 i els 500 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies, a excepció del País Valencià, que registra les pitjors dades i es manté amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants. A les Illes Balears i Extremadura baixen els casos i ja estan fora de la zona vermella amb menys de 150 casos per cada 100.000 habitants.