Vergés apunta a petites modificacions en les restriccions però descarta una gran desescalada

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat a petites modificacions en les restriccions, que el Procicat té previst decidir aquest dijous, però ha descartat una gran desescalada. «No podem parlar d'una reobertura molt pronunciada, sinó d'arreglar certs aspectes que podrien, sense deixar de controlar l'epidèmia, donar una mica d'aire a sectors. Ens hem de moure amb molta prudència, estem en setmanes clau», ha afirmat en un acte a l'Hospital Clínic per recordar que el 25 de febrer farà un any que es va detectar el primer cas de covid-19 a Catalunya.Vergés ha assenyalat que l'estancament de la situació epidemiològica no es pot atribuir «ni al 14-F ni a cap causa concreta», si bé ha parlat de la incidència que tenen les noves variants.