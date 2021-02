Set alumnes registren a l'Institut del Teatre la primera denúncia formal contra Joan Ollé

Una vintena de denúncies contra l'assetjament

L'alumne, que prefereix no fer públic el seu nom en els mitjans de comunicació, assenyala que presumptament OIlé hauria dut a terme «maltractaments, violència verbal», així com «insinuacions sexuals a companyes». Per exemple, l'estudiant explica que Ollé va dir a una estudiant que no patís perquè a l'escena que interpretava no se li veien els pits, ja que ell «la mirava tota l'estona i no se li veien».D'altra banda, la suposada ebrietat d'Ollé a l'hora d'impartir algunes classes també ha estat assenyalada per l'estudiant, un fet que va traslladar a finals del 2020 a la direcció de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD), que va respondre que calia una denúncia per fer fora el professor.Segons ha detallat l'estudiant en declaracions a l'ACN, el passat dijous van enviar un correu a la directora general, Magda Puyo; a la directora del centre, Montse Vellvehí; i al cap de l'especialitat d'interpretació de l'ESAD, Raimon Molins. Amb tot, la publicació diumenge de les denúncies per part d'una vintena d'estudiants va fer que la direcció urgís els estudiants a presentar la denúncia de manera formal, que es va acabar registrant dilluns.Una vintena d'alumnes va denunciar al diari Ara assetjaments sexuals i abús de poder al centre, que va provocar que Ollé fos apartat de la docència.De la seva banda, la directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a TV3 que el protocol contra l'assetjament a la institució és «magnífic» i que el que ha fallat és l'aplicació. Puyo ha defensat que tenia coneixement que les escoles havien treballat en «casos concrets» de denúncies d'assetjament que pensaven que «estaven solucionats» i no tenien l'envergadura que «sembla que tenen». «Ara ens hem de posar ràpidament i contundent per arreglar tot això», ha reconegut. La directora afirma que treballen per «corregir els errors» que s'han pogut cometre i no descarta que ho acabin portant a la Fiscalia.