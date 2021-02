'Pequeños detalles' amb Denzel Washington, estrena destacada de la setmana a la cartellera

'Libreros de Nueva York'

'Del inconveniente de haber nacido'

'Dating Amber'

'Érase una vez en Venezuela'

'Non Dago Mikel?'

'Loco por ella', a Netflix

'The Assistant', a Filmin

'Fantasmas', a Movistar +

Dirigit per D.W. Young, 'Libreros de Nueva York' és un documental que ret homenatge als llibreters i submergeix l'espectador en el seu petit univers, en concret el que viuen els establiments de la cosmopolita Nova York. La producció explora el passat, el present i el futur a través d'entrevistes amb llibreters locals, col·leccionistes i escriptors.Filmin estrenarà només en cinemes la pel·lícula 'Del inconveniente de haber nacido', segon llargmetratge de la directora austríaca Sandra Wollner, que imagina un futur pròxim on la gent compra robots antropomorfs perquè ocupin el buit que ha deixat a les seves vides la pèrdua d'un ésser estimat. Al film, els robots adopten una aparença i actitud exacta d'aquesta persona que ja no hi és, però la seva precisió a l'hora d'emular els seus records no és tan òptim.La comèdia irlandesa 'Dating Amber', de David Freyne i que ha participat recentment en la 58a edició del Festival Internacional de Cinema de Gijón, segueix les passes d'un noi i una noia que fingeixen ser parella per allunyar els rumors sobre la seva orientació sexual que corren per l'institut. Ambientada a la Irlanda dels anys noranta, la cinta recorre els sentiments de dos adolescents tancats en una població que no els acaba d'acceptar com són.Anabel Rodríguez Ríos dirigeix aquest documental sobre la vida al Congo Mirador, un poble flotant a poca distància del llac Maracaibo. Avui es troba afectat per la corrupció i el canvi climàtic, que provoca que els seus habitants abandonin la població a poc a poc. Allà segueixen intentant donar-li vida una representant del partit del poble i una professora, que simbolitzen un país dividit. La producció, estrenada a Sundance, ha participat en prestigiosos festivals com el de Tribeca i Màlaga, entre altres.Aquest documental recorre la desaparició del conductor d'autobús Mikel Zabalza el novembre de 1985. Després de la seva detenció per part de la Guàrdia Civil en el marc d'una operació antiterrorista, Zabalza no reapareix d'entre els detinguts i les esperances de trobar-lo viu van quedant en el no-res, mentre ressona al carrer l'interrogant 'On és Mikel?'.El barceloní Dani de la Orden torna amb 'Loco por ella'. A la comèdia, l'Adri decideix internar de manera voluntària al centre psiquiàtric on resideix la Carla, amb qui ha passat la nit, per retrobar-s'hi, però aviat descobrirà que sortir d'allà no és tan fàcil com li podia semblar. Entre els protagonistes hi ha Álvaro Cervantes, Susana Abaitua, Luis Zahera, Ferran Rañé i Alberto San Juan. La plataforma també acollirà la proposta 'Biggie I Got a Story to Tell', una mirada a la història del raper The Notorious B.I.G. que hauria celebrat 50 anys si no hagués estat assassinat. Netflix també estrenarà la sèrie 'Ginny y Georgia', la història de vida d'una mare i una filla.Filmin estrenarà en exclusiva a Espanya 'The Assistant', la primera gran pel·lícula sobre el moviment #MeToo. Al film, Kitty Green dirigeix Julia Garner, coneguda pel seu paper a la sèrie 'Ozark'. La pel·lícula s'inspira en el cas Weinstein i explora el costat més fosc de Hollywood a través del retrat de Jane, la jove i discreta assistent d'un important productor que topa amb el masclisme imperant a la indústria.La sèrie còmica britànica 'Fantasmas' proposa als espectadors una trobada d'espectres de diferents èpoques. Aquest grup de fantasmes farà l'impossible per fer fora els nous inquilins de la seva mansió: una jove parella que ha heretat la casa i vol convertir-la en hotel. La producció està creada i protagonitzada pels responsables de les sèries 'Yonderland' i 'Horrible Histories'. Cada divendres hi haurà dos nous episodis i la segona temporada s'estrenarà a partir del 19 de març.