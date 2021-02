L'ANC engega una campanya per denunciar «la persecució dels eurodiputats» de JxCat

L'entitat carrega contra la possible retirada de la immunitat parlamentària de Puigdemont, Comín i Ponsatí

Actualitzada 24/02/2021 a les 11:36

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciat aquest dimecres la possible retirada de la immunitat parlamentària dels eurodiputats de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsetí, arran de la petició del Tribunal Suprem espanyol. L'entitat ha llançat la campanya #DefendCataloniaSaveEU per «conscienciar la ciutadania europea sobre la persecució dels eurodiputats catalans per part de les autoritats espanyoles».