Experts afirmen que passar la covid dona una immunitat mínima de 6 mesos en la majoria dels casos

L'autor principal de l'informe i investigador d'IrsiCaixa, Julià Blanco, ha explicat que, per exemple, encara no s'han identificat marcadors relacionats amb la protecció i no ha passat suficient temps per dir quant dura exactament la immunitat. Tot i això, la seva conclusió és que es genera una immunitat mínima de mig any.D'altra banda, recomanen fer estudis prospectius per tal de definir marcadors de protecció immune i valors de tall que simplifiquin els assaigs clínics de vacunes. Aquests estudis haurien d'ajudar a decidir sobre la necessitat o no de revacunar. D'altra banda, no recomanen fer canvis en les dosis o el règim de les vacunes aprovades fins que no hi hagi més evidència.També sobre les vacunes, consideren que és necessari fer una vigilància molecular tant en poblacions humanes com en animals per no perdre el control de la pandèmia i garantir l'eficàcia dels vaccins. També insisteixen que la vacunació global és necessària no només des del punt de vista ètic sinó també epidemiològic per poder arribar a la immunitat de grup.