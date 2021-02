Els joves catalans asseguren estar «esgotats emocionalment» per la pandèmia

També han lamentat que se'ls hagi criminalitzat per l'expansió del virus

Els joves catalans se senten «esgotats emocionalment» per la pandèmia de la covid-19 i les mesures restrictives adoptades per a fer-li front, i asseguren estar preocupats pel futur que els espera.Aquesta és una de les conclusions a les quals han arribat els dos-cents joves que han participat en una jornada de l'Agència Catalana de la Joventut que, amb el títol 'Ser jove en temps de covid-19', inclou cinc sessions de debat per analitzar els efectes de la pandèmia en les seves vides i descobrir les seves propostes de millora.Els joves, dividits en dos grups, un de menors de 20 anys i un altre que supera aquesta edat, han confessat sentir-se esgotats emocionalment, patir per l'absència de contacte amb els familiars de major edat, per la pèrdua de la intimitat i per l'estrès laboral, al mateix temps que han lamentat que se'ls hagi criminalitzat per l'expansió del virus.En aquesta línia, el director general de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, ha destacat la necessitat de «fugir de discursos adultocentrisme» en donar resposta a la pandèmia i als seus efectes sobre els joves.«Volem que siguin els mateixos joves els protagonistes a l'hora d'expressar els seus sentiments, emocions i propostes de futur», ha afegit Poch.