El PSC proposa una estratègia conjunta als partits per «barrar el pas» a Vox al Parlament

Una nova trobada entre PSC i comuns

Els socialistes assenyalen que els llocs a la Mesa s'elegeixen en tres votacions successives -la persona que ha d'ocupar la presidència, les vicepresidències i les secretaries. Per això proposen «coordinar el vot, almenys en la tercera de les votacions» per a evitar l'elecció d'un parlamentari d'extrema dreta com a membre de la Mesa. El mateix sistema funcionaria per a les meses de les comissions.En canvi, el PSC apunta que no es pot excloure cap diputat d'extrema dreta en la comissió de matèries secretes i reservades -ja que és integrada per un membre de cada grup parlamentari- o dels intergrups. En aquest darrer cas, sí que proposen un acord per evitar que sigui Vox qui els coordini. També amb els grups de treball, on demanen evitar que l'extrema dreta ocupi la posició de relator. També proposen evitar que la presentació d'una iniciativa legislativa col·legiada caigui en mans d'un diputat de Vox.Pel que fa a les iniciatives parlamentàries, els socialistes assenyalen que cap grup ni cap diputat que subscrigui l'estratègia signi cap iniciativa conjunta amb el grup d'Ignacio Garriga. Hi inclouen les iniciatives legislatives, propostes de resolució, esmenes i transaccions, preguntes a respondre per escrit, sol·licitud de constitució d'intergrups, de comissió de seguiment o d'investigació; o les mocions de censura. Tampoc proposar conjuntament amb Vox l'adopció de declaracions institucionals ni declaracions de la junta de portaveus.Malgrat aquesta estratègia d'acció conjunta, els socialistes afirmen que la posició de vot dels grups en relació a iniciatives de Vox seria fixada per cada grup «en un examen cas a cas».Finalment, el PSC defensa que els grups facin servir sempre l'ús de la paraula en els debats oberts amb iniciatives formulades per Vox per defensar la seva posició. Però ho faran tot evitant «al·lusions personals» als parlamentaris de Vox per no donar-los més veu, ja que interpel·lar-los pot donar-los un nou torn de paraula per al·lusions.El PSC, que busca suports per a una eventual investidura de Salvador Illa, i els comuns, que reclamen un govern d'esquerres, s'han tornat a trobar aquest dimecres a la tarda. Els socialistes han insistit als de Jéssica Albiach que volen una presidència del Parlament ocupada per una dona d'esquerres «davant la proposta independentista que aposta per una presidència de la CUP o de JxCat». Segons el PSC, les dues formacions s'han emplaçat a una nova trobada els pròxims dies.