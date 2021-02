El jutge manté el tercer grau per als presos independentistes

Els set líders independentistes només hauran de dormir a Lledoners de dilluns a dijous

Actualitzada 24/02/2021 a les 13:12

El jutjat de vigilància penitenciària ha acordat mantenir per ara el règim de semillibertat a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Quim Forn fins que resolgui el recurs presentat per la Fiscalia.En la mateixa línia del que va decidir ahir el jutjat del qual depenen l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la exconsellera Dolors Bassa, el magistrat ha rebutjat la petició de la Fiscalia perquè se suspengui el tercer grau als exconsellers i als Jordis presos a Lledoners.D'aquesta forma, els nou líders independentistes condemnats per sedició podran seguir en semillibertat -el que els permet sortir diàriament de la presó i tornar només a dormir, de dilluns a dijous-, almenys fins que els jutjats de vigilància respectius resolguin sobre el fons dels recursos presentats pel ministeri públic contra la seva classificació.