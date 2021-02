«El Departament de Salut comença a entendre que així no podem seguir», ha indicat Pallarols, que tot i això ha recordat que és «del tot inapropiat» que el Secretari de Salut Pública expressi «opinions personals sobre una qüestió tan delicada» com l'obertura de determinats sectors econòmics.«Argimon no és el tertulià d'un debat televisiu, i amb aquestes declaracions contribueix a l'especulació», ha indicat Pallarols, recordant que «el destí del teixit empresarial del país no és una qüestió menor i interpel·la a totes les instàncies del Govern».