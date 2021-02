Comença la vacunació contra la covid-19 entre els interns de les presons

Actualitzada 24/02/2021 a les 14:30

Una vacuna voluntària

Aquest dimecres ha començat el procés de vacunació contra la covid-19 dels interns dels nou centres penitenciaris d'arreu de Catalunya. En total hi ha 6.154 persones que en els propers quinze dies rebran la primera dosi de la vacuna, fet que suposa el 92% de la població reclusa, la majoria d'entre 18 i 55 anys. Es tracta d'una mesura per evitar la propagació del virus entre aquells interns que es troben en règim ordinari, és a dir, que no gaudeixen de permisos de sortida.A dia d'avui, 688 interns han patit la covid-19 des del març de 2020, dels quals actualment n'hi ha 116 amb positiu actiu arreu del país, 78 dels quals al mòdul numero 4 del centre penitenciari de Quatre Camins, a La Roca del Vallès.El procés de vacunació es duu a terme a partir d'avui als centres penitenciaris Puig de les Basses, Ponent, Mas d'Enric, Lledoners, Brians 1, Brians 2, a la presó de joves, a Quatre Camins, i a Wad-Ras. L'objectiu és arribar al màxim nombre d'interns, donat que rebre la vacuna és voluntari, fet pel qual es preveu arribar a fins a 6.143 persones d'entre 18 i 55 anys, a qui s'administrarà la d'AstraZeneca, a més d'onze més majors de 80 anys, a qui s'administrarà de la Pfizer.Això suposaria arribar a un 92% de la població reclusa, i que es troben en règim ordinari, és a dir, que no poden entrar i sortir de la presó amb permisos. A aquest gruix hi cal sumar 167 interns als centres educatius juvenils.«El dia d'avui és important perquè fem un pas endavant per immunitzar tota la població reclusa amb garanties de seguretat», ha detallat el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de Catalunya, Amand Calderó, que aquest dimecres ha assistit a la primera jornada de vacunacions a la presó de Quatre Camins. El fet que tant interns com professionals de centres penitenciaris comparteixin entorns tancats comporta un risc de contagi ràpid, motiu pel qual vacunar tant un col·lectiu com l'altre és una garantia per a reduir la possibilitat que es registrin brots.De fet, a dia d'avui s'ha registrat un total de 688 positius de covid-19 entre la població reclusa en centres penitenciaris d'arreu del territori, 38 dels quals actius fins ahir. «Ara hi ha, però, un brot al mòdul 4 de Quatre Camins amb 78 positius més», afegeix Calderó, que apunta que ara caldrà aïllar-los a tots.No obstant, la vacunació dels interns no suposarà abaixar la guàrdia pel que fa a les mesures de prevenció de contagis a l'interior de les presons, on cal dur mascareta i mantenir les normes d'higiene. Pel que fa a nous ingressos, caldrà sotmetre'ls a les proves PCR corresponents, així com als interns que surten de permís.A Quatre Camins hi ha 1.100 interns, i l'objectiu és arribar al màxim de persones possible, donat que es tracta d'una vacunació voluntària. «La recepció és important, els interns estan privats de llibertat i quan hi ha confinaments se'ls interna entre deu i catorze dies, i que se'ls vacuni suposa que això pot variar», apunta Montserrat Sánchez, adjunta a la direcció de l'Equip d'Atenció Primària de La Roca del Vallès, que considera que es pot veure la vacuna com un element que privi de menys llibertats a l'interior de la presó.En aquest sentit, espera que la pedagogia que s'està fent perquè els interns es vacunin tingui efectes positius i que la majoria opti per rebre les dosis corresponents. Un dels que ja ha rebut aquesta mateix dimecres és Libardo Hortúa, que creu que fer el pas pot evitar més maldecaps entre els interns.«Jo em moc per tot el centre per la meva feina, treballo a la bugaderia», explica després de rebre la primera dosi, juntament amb les instruccions bàsiques, la informació sobre els efectes secundaris i paracetamol. En el seu cas, veu com amb la vacunació es pot començar a recuperar una certa normalitat al centre penitenciari, on l'activitat s'ha reduït significativament per evitar contactes i possibles contagis.