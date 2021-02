Sàmper demana apartar el debat sobre el model d'ordre públic de la negociació per formar govern

Revisar les comissaries

Sàmper ha lloat la «professionalitat» dels Mossos d'Esquadra i ha assegurat que «aguantaran el que faci falta» a l'hora d'afrontar els aldarulls que fa una setmana que es viuen a Barcelona i altres municipis en el marc de les manifestacions pro Pablo Hasél. El conseller ha dit que desitja que la situació «acabi el més aviat possible», i ha recalcat una crida al «pacifisme». «Que ningú interpreti que el dret a la lliure manifestació és això que veiem els últims dies», ha criticat.Respecte la polèmica per l'actuació dels agents antiavalots, el conseller ha remarcat que va haver una «mala interpretació» de les seves declaracions, quan va demanar revisar el model d'ordre públic. Aquest dimarts des de Vic ha reclamat aparcar aquesta revisió de les converses que mantenen aquests dies els principals partits que volen formar el proper govern, tot defensant que aquest serà un debat que caldrà afrontar des del conjunt de la cambra catalana.«Revisem-ho, però no en dues o tres setmanes. Cal tenir govern i després estar sis, set, vuit o nou mesos debatent aquesta qüestió, com quan el 2013 es van prohibir les pilotes de goma», ha dit Sàmper, que considera que «és el Parlament qui ha de decidir què és millor». Ara bé, també ha advertit que l'ordre públic és una qüestió «que mai serà agradable», assegurant que l'ús de cavalls a Anglaterra o de canons d'aigua al Regne Unit també han provocat morts. «L'ordre públic es desplega quan hi ha violència, i cal un punt de força», ha reblat.Pel que fa a l'atac vandàlic que ara fa una setmana va haver a la comissaria de Vic, Sàmper ha lamentat que s'evidenciés que els vidres de les dependències policials «són fàcils de trencar». Per evitar situacions similars, el conseller ha reclamat una revisió de les mesures de protecció de totes les comissaries, tant dels edificis com dels elements de què disposen els agents que hi treballen.«Fa anys les comissaries es van construir amb edificis molt lluminosos i això implica una certa debilitat», ha lamentat, i ha apostat per dotar els agents de les ABP de cascs més reforçats. «El missatge que hem de llençar és que aquells que ens han de protegir també han d'estar ben protegits», ha afegit. Segons Sàmper, els desperfectes de Vic ascendeixen a una despesa de 50.000 euros.El conseller ha atribuït l'atac a la capital d'Osona a l'actuació d'un grup molt concret i a la seva ràpida organització, fet que ha dit que va convertir la situació en imprevisible. Una velocitat de mobilització que ha comparat amb l'assalt al Capitoli dels Estats Units, on ha recordat que «l'exercit més potent i la policia més potent del món no van poder controlar la situació».