Persones que han perdut un ull per l'impacte de projectils exigeixen que s'acabi amb la «impunitat policial»

Ester Quintana avisa que el foam és igual de lesiu que una pilota de goma

Actualitzada 23/02/2021 a les 16:32

Diverses persones que han perdut un ull per projectils policials en els últims anys exigeixen que s'acabi amb la «impunitat policial». Així ho reclamen en un vídeo difós a les xarxes des d'organitzacions com Stop bales de goma i Ojo con tu ojo en què clamen contra l'ús de qualsevol classe de projectils, ja siguin pilotes de goma o siguin de foam. Una de les persones que intervé en el vídeo és Ester Quintana, que afirma que els projectils de foam són «igual de lesius» que les pilotes de goma. També hi surt Roger Español, que reivindica que el dret a la protesta sigui efectiu. «Les nostres ferides no poden ser comparades amb la destrossa o crema del mobiliari urbà», afegeix Roger Español.