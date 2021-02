Pedro Sánchez defensa un govern en minoria PSC-Comuns a la Generalitat

El president espanyol retreu a les forces independentistes que tornin a parlar de la DUI: «Sembla que no han après res»

Actualitzada 23/02/2021 a les 18:12

Resta pes a les tensions internes amb Podem

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimarts la confirmació d'un govern entre el PSC i els comuns a Catalunya amb suports externs d'ERC. Segons Sánchez, és la fórmula que ja funciona a l'Estat i es podria «exportar» a la política catalana per evitar que es perpetuï el «bucle de la melancolia» dels independentistes. En aquest marc ha retret a les forces independentistes que en el marc de la negociació per a la confirmació de govern tornin a parlar de la declaració unilateral d'independència (DUI) «a veure qui és més independentista». «Sembla que no han après res», ha sentenciat.Sánchez ha fet aquestes manifestacions a la sessió de control del Senat en resposta a la pregunta de la senadora d'En Comú Podem, Sara Vilà, que ha demanat «empatia» per part de tots els actors per resoldre el conflicte polític a Catalunya, perquè «l'independentisme mai ha estat una solució real».Vilà ha recordat a Sánchez que no hi haurà «normalitat democràtica» fins que no es desbloquegi aquesta situació, i ha apuntat que aquest desbloqueig passa pels indults als líders independentistes, un nou model de finançament, i un reconeixement de la nacionalitat catalana, entre altres.Segons la senadora, per fer possible aquest nou escenari cal un govern que trenqui la dinàmica de blocs. «La ciutadania ha dit que vol un govern progressista, que no pot ser només amb el PSC i els comuns perquè no suma, i ens fa falta ERC, que dins de l'independentisme és l'única formació disposada a fer solucions dialogades i pactades».En la seva resposta, el president espanyol ha recordat que la convocatòria del 14-F va ser fruit de la manca d'acord entre JxCat i ERC per nomenar un nou president, i ara sembla «poc raonable que es provi de reeditar aquesta fórmula de govern que ja s'ha vist que és fallida».«Jo coincideixo que efectivament la societat catalana el 14-F va votar com a primera força el PSC, que tenia clar un full de ruta progressista», però «sembla que el bloc independentista no va en aquesta línia» i que «prova de reeditar un govern fallit i que només ha incorporat un bucle més de melancolia a la política catalana».Segons Sánchez cal «trencar» aquesta «dinàmica de melancolia» i situar com a prioritat les «polítiques de recuperació social». «Al nostre criteri, el millor govern seria un govern amb vostès a Catalunya, i estaríem en minoria al Parlament, com també ho està el govern d'Espanya», i «perquè no seria una fórmula que puguem exportar a la política catalana».En tot cas ha afirmat que el seu executiu «dialogarà» i «respectarà» el govern de la Generalitat que surti d'aquestes negociacions.Sánchez ha insistit que malgrat que existeix un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat també n'hi ha un entre la part de la societat catalana que és independentista i la que no ho és. «Seria bo que els independentistes reconeguessin que la DUI va ser un error, i que plantejar un pols a l'Estat és un error».Per això, segons Sánchez, «seria molt important que aquest govern de la Generalitat parlés amb l'altra part de catalans, i que la mesa del Parlament que es va implantar pel PSC fos impulsada pel mateix govern».Sánchez també ha restat importància a les tensions internes amb Podem, Ha afirmat que se sent «satisfet» amb el funcionament del seu executiu, perquè malgrat que el PSOE i Podem «som dues forces diferents», «ens uneixen més coses que les que ens separen, com la salut, l'ocupació i la política social».«Hem de negociar dins de la coalició i amb altres forces, fet que fa que hàgim apel·lat a la unitat, que la unitat salva vides, empreses i llocs de treball, i el que demano al PP és que estengui la mà i doni suport al govern en qüestions d'interès general», ha sentenciat.«La reflexió que faig després del 14-F és que tenen una decisió a adoptar: si prenen el camí de la moderació o el de la perdició que és seguir agafat a l'extrema dreta». «A mi i a aquest govern no ens alegra que al PP li vagi malament ni a Catalunya ni a Espanya», ha conclòs.Ha fet aquestes manifestacions en resposta a les preguntes del portaveu del PP, Javier Maroto, que li ha retret els plantejaments de Podem. «Avui celebrem el fracàs del 23-F, però no ho fem tots. No li dol veure com són els seus socis d'investidura els que donen l'esquena?» ha preguntat.