Les pimes trien nou president entre Cañete i Barrios

Durant la campanya, Barrios ha acusat l'actual direcció de la patronal d'afavorir la candidatura «continuista» de Cañete. De fet, dilluns Eines Pimec va presentar al·legacions a la junta electoral de la patronal per denunciar «manca de seguretat jurídica, desigualtat i irregularitats». El candidat independentista a presidir PIMEC va dir que no impugnava els comicis en sí, sinó que demanava una investigació i una resposta a la junta electoral.Durant la campanya, Barrios ha dit que, sota el lideratge de González, PIMEC ha estat «acomplexada» i que ell vol que l'organització ajudi als empresaris i no sigui només «una gestoria». També ha reivindicat que PIMEC ha de tenir tota la representació empresarial, i no compartir-la al 50% amb les grans empreses de Foment.Per la seva banda, Cañete ha assegurat que Pere Barrios «desconeix» la realitat empresarial i pretén «instrumentalitzar» PIMEC per la causa política independentista. En el seu acte final de campanya, Cañete va dir que el seu model és el de posar les petites i mitjanes empreses i autònoms al «pont de comandament» i apostar per un «capitalisme inclusiu».El candidat d'Activisme Empresarial ha admès «tristor» perquè, segons ell, la campanya de Barrios té «una finalitat diferent» a la d'ajudar els empresaris. En aquest sentit, Cañete ha defensat que a la seva candidatura «hi cap tothom» i no se li pregunta a ningú per les afinitats polítiques.