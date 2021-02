L'Institut del Teatre es disculpa i garanteix una investigació per actuar «en conseqüència i contundència»

Ollé ha assegurat que no vol «altra cosa que comparèixer com més aviat millor» davant dels òrgans competents de l'Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona per aclarir l'«assumpte». «No vull entrar al ball d'aquesta encesa justícia paral·lela, mediàtica i de xarxes, tot i que la condemna ja ha estat dictada», ha afegit. Ollé, que aquest dilluns va ser apartat de la docència, ha agraït les «paraules de suport rebudes».La Junta de l'entitat formativa va acordar aquest dilluns «iniciar el protocol» per casos de denúncies d'assetjament denunciats per l''Ara', és a dir, obrir una investigació interna de la Comissió de Prevenció i Investigació d'Assetjaments. La comissió va rebre l'encàrrec d'investigar les «diverses acusacions» que recull la investigació del diari Ara i que assenyalen principalment tres professors de la casa. En relació a aquest cas, la directora general de la institució, Magda Puyo, va decidir «apartar cautelarment» Joan Ollé de les seves classes mentre es du a terme la investigació.Una altra decisió de la Junta va ser la creació d'una «oficina d'acompanyament» anònim perquè els alumnes puguin expressar «allò que potser en una aula, o directament a la direcció, no vulguin o pugin explicar». També s'organitzaran unes jornades de reflexió amb altres ens del sector.«Amb els alumnes hem conclòs que el protocol és una eina imprescindible, però que per motius 'x', o perquè nosaltres no li hem donat la publicitat necessària, no el coneixien», va assegurar. Puyo va admetre que tot i els casos denunciats ara a través de la premsa, des que és directora de l'Institut del Teatre només s'ha registrat una «queixa escrita» l'any 2016 envers la qual la direcció «va actuar, potser sense el resultat que s'esperava». La setmana passada se n'hi va sumar un altre «que ja està a la Comissió», segons va informar. Aquesta queixa es va presentar divendres i afecta també Joan Ollé, segons van confirmar a l'ACN alumnes de l'Institut del Teatre.