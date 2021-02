L'Esquerra Unitària Europea s'oposarà a l'aixecament de la immunitat de Puigdemont al ple de l'Eurocambra

Votació al ple

A més, la co-líder del GUE/NGL avisa que si són condemnats perdran la condició d'eurodiputats «malgrat els vots dels catalans». «Espanya des del principi ha intentat impedir que ocupin l'escó», ha afegit Aubry per justificar la seva oposició al suplicatori.De cara al ple de l'Eurocambra on es prendrà una decisió definitiva sobre el suplicatori, l'Esquerra Unitària Europea pretén votar en contra de permetre que es reactivin les euroordres contra els tres independentistes, segons Aubry.La colíder del GUE/NGL diu que «els verds votaran força units també» per rebutjar el suplicatori. Per contra veu més difícil anticipar el vot de socialistes, populars i liberals, si bé no descarta que hi pugui haver «divisions internes».