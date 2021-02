El Govern expedienta a Bosch pel cas de presumpte assetjament d'un col·laborador

El exconseller va dimitir el 9 de març de l'any passat

Actualitzada 23/02/2021 a les 13:36

El Govern ha decidit obrir un expedient sancionador contra l'exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Alfred Bosch per un cas d'assetjament sexual que afecta el seu excap de gabinet Carles Garcias, segons han explicat a Efe fonts coneixedores de la decisió.Bosch va dimitir el 9 de març de l'any passat com a conseller d'ERC, després de destapar-se un cas d'assetjament sexual que afectava directament el seu excolaborador, i el Govern tenia pendent de decidir si li obria expedient per la gestió que es va fer internament d'aquest assumpte al seu departament.El cas havia quedat bloquejat al Govern en les setmanes prèvies a les eleccions del 14-F, des que el passat 9 de desembre el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va evitar que en la reunió de l'Executiu català s'abordés l'obertura d'aquest expedient sancionador a Bosch.En aquesta reunió, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, de JxCat, anava a plantejar la proposta d'obertura d'expedient, però Aragonès, fent ús de les seves potestats delegades com a president substitut, va decidir retirar-ho de l'ordre del dia.Aragonès va demanar un nou informe jurídic, després que el comitè assessor d'ètica pública recomanés no sancionar a Bosch, en contrast amb la proposta del departament de Puigneró d'obrir expedient al exconseller d'Acció Exterior.