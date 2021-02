El CAC alerta de la presència de missatges contraris a la vacunació a les xarxes socials

Persones «expertes»

Per donar força al missatge es diu que la vacuna s'ha desenvolupat molt ràpid i que s'ha fet aplicant tècniques innovadores, com l'ARN missatger, que es qualifiquen de perilloses i amb risc de produir alteracions genètiques.A més, en el 40% dels vídeos es diu que les vacunes provocarien esterilitat i afectació neuronal en les persones inoculades. Un dels vídeos diu: «El preu d'inocular-se aquesta vacuna és que el 97% dels homes quedaran estèrils, però a més, si són nens petits mai desenvoluparan característiques sexuals secundàries. Seran una cosa així com andrògins, sense desig sexual (...). El 45% de les nenes quedaran estèrils. El dany neuronal, d'altra banda, afectarà a part de la seva escorça neuronal».Un 27,5% dels vídeos detectats neguen també la necessitat de les vacunes amb missatges que trivialitzen la gravetat de la malaltia i minimitzen les taxes de letalitat reals. Proposen prendre vitamines com a alternativa o asseguren que la covid-19 no ha matat ningú que no tingués una patologia prèvia. «La covid no mata, és una mentida, és una gran mentida. Només ha mort gent amb patologia prèvia», és un dels missatges que es difonen.En aquest sentit, també s'oposen a les restriccions i aposten per estar «tots lliures al carrer, agafant aquesta malaltia» per aconseguir una immunització col·lectiva.L'informe alerta que en el 70% dels vídeos els discursos contra la vacunació el fan persones que es presenten com a expertes en l'àmbit de la ciència o de la medicina. De fet, el 60% es presenten com a metges i el 10% com a infermers.En els mateixos vídeos es fa una crida a la viralització per tal que els missatges arribin a més gent i evitar les mesures de seguretat de les pròpies plataformes. El CAC ha constatat que plataformes com YouTube estan adoptant cada vegada més «mesures de moderació», ja que només s'hi ha detectat un vídeo.L'informe del CAC ha estat validat científicament pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i pel Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. A més, el CAC ha informat les empreses proveïdores del servei sobre la presència d'aquests continguts.El president del CAC, Roger Loppacher, ha afirmat que és «molt greu» que quan tota la comunitat científica i tècnica reconeix la necessitat de la vacuna per sortir de la situació actual, se'n qüestioni la seva eficàcia i seguretat i es desinformi la població. «Apel·lem a la responsabilitat de les plataformes i dels proveïdors de serveis d'internet per resoldre la situació de manera immediata», ha reclamat.El president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, ha defensat la seguretat dels vaccins i ha afirmat que el fet que s'hagin desenvolupat ràpid respon a la col·laboració mundial i a l'ús de les noves tecnologies. «La prioritat ara és que les vacunes arribin a tothom i les fake news són un obstacle contra el qual hem de lluitar per aconseguir aquest objectiu absolutament necessari», ha afegit.Des del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, Estrella Martínez, ha lamentat que la desinformació sobre vacunes no és un fenomen nou però ha afegit que abans era més fàcil de localitzar i rebatre. Ha afirmat que aquest ha crescut exponencialment amb les xarxes socials i per això ha apostat per «empoderar la població per detectar aquesta pseudociència».