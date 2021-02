Descrit un mecanisme molecular pel qual els bacteris s'adhereixen a les cèl·lules per infectar-les

Aquest equip ha col·laborat durant anys per comprendre el mecanisme d'adhesió de dos bacteris patògens humans: Mycoplasma genitalium, causant de diverses patologies del tracte urogenital, i Mycoplasma pneumoniae, causant de fins al 40% de les pneumònies primàries atípiques.En treballs previs, els científics han aconseguit desxifrar l'estructura tridimensional de les proteïnes mitjançant les quals els bacteris s'adhereixen a les cèl·lules per iniciar la infecció.Les similituds entre els complexos d'adhesió de M. genitalium i M. pneumoniae indiquen que possiblement tenen un origen evolutiu comú. Curiosament, diuen els autors del treball, aquests complexos tenen una sorprenent similitud amb proteïnes víriques clau per a la infecció, el que suggereix que tant bacteris com virus podrien estar utilitzant mecanismes d'adhesió estretament relacionats tant a nivell funcional com evolutiu.A més, les variacions identificades en els complexos d'adhesió possiblement confereixen als bacteris la capacitat de colonitzar diferents teixits de l'organisme. Això és important perquè, moltes vegades, la gravetat de la malaltia depèn del lloc exacte on es produeix la infecció. En aquest sentit, els símptomes més greus associats a les infeccions per M. pneumoniae s'han relacionat amb la disseminació del bacteri fora dels pulmons. Per tant, la comprensió de com les variacions en les adhesines determinen o alteren el lloc d'infecció pot ajudar a millorar el diagnòstic i la prevenció d'infeccions complicades.